ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة للتنس بفوز ساحق على نادال.. فيديو

كتب إسلام مسعود تغلب نوفاك ديوكوفيتش على منافسه التقليدى رفائيل نادال 3-0 فى نهائى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ويتوج باللقب للمرة السابعة فى تاريخه. بدأ الصربى ديوكوفيتش المباراة بثبات ضد نادال وإستطاع ان يحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 ودخل المجموعة الثانية بطموح الإنتصار ويواصل تفوقه بنتيجة 6-2 وأخيراً نجح فى حسم المباراة لصالحه بإنتصار ساحق فى المجموعة الثالثة بنتيجة 6-3. تفوق الصربى نوفاك ديوكوفيتش فى المباراة على نادال الذى ظهر بمستوى سيء وخيب ظن عشاقه الحاضرين لهذة المباراة الحاسمة. تعليقات القراء

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