الزمالك يعلن تحمل تركي آل الشيخ تكاليف صفقة بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، سيتحمل صفقة المغربي خالد بوطيب المنضم حديثا للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للأبيض الأحد: "تربطنا علاقة جيدة بآل الشيخ، هو من تحمل راتب المدرب كريستيان جروس وصفقتي حمدي النقاز وفرجاني ساسي".

وأضاف: "سيتحمل أيضًا صفقة خالد بوطيب إن شاء الله".

وكان الزمالك تعاقد مع خالد بوطيب لمدة 3 مواسم ونصف قادمًا من مالاتيا سبور التركي، وكلفت الصفقة خزائن الأبيض مليون ونصف يورو (حوالي 30 مليون جنيه).

ووافق الأبيض على إعارة الكونجولي كابونجو كاسونجو إلى الوحدة السعودي بداية من يناير الجاري وحتى نهاية الموسم، مقابل 8 ملايين جنيه لتوفير مكان للاعب الأجنبي الرابع.

جدير بالذكر أن صاحب الـ31 عامًا شارك في المباراة الماضية بيراميدز التي انتهت بالتعادل (3-3)، بعدما دفع به المدير الفني السويسري كريستيان جروس في الدقائق الأخيرة.