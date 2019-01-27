صراع فى الأهلي .. من يظفر بمقعدي أفريقيا ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أعلن النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي سيحسم المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية بعد مباراة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الاثنين في الجولة الـ20 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعقد لاسارتي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون من أجل تحديد اسمي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية.

وسبق للجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل إقالته، وضع القائمة الأفريقية للفريق، قبل المشاركة في دور الـ32، وتضمنت وجود 23 إسما، وبالتالي بقاء 7 مقاعد شاغرة حتى نهاية شهر يناير.

وتعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقام الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بقيد كلا من رمضان صبحي، وحسين الشحات، وياسر إبراهيم، وبعد ذلك تم الإعلان عن قيد حمدي فتحي، جونيور أجايي.

وأصبحت قائمة الأهلي الأفريقية حاليا تضم 28 لاعبا، ويتبقى فقط مقعدين، يتنافس عليهمما 6 لاعبين متواجدين بالأهلي حاليا، مع الوضع في الاعتبار إحتمالية قيام الأهلي بإبرام صفقة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الشتوي بنهاية شهر يناير.

محمود وحيد

أحد صفقات الأهلي الشتوية، تعاقد معه الفريق الأهلاوي من مصر المقاصة، مقابل ما يقرب من 15 مليون جنيه لدعم الجبهة اليسرى للفريق خلال الفترة الحالية.

بعد قيام الأهلي بالاستغناء عن خدمات صبري رحيل لصالح الاتحاد السكندري، أصبحت الجبهة اليسرى للأهلي تضم كلا من علي معلول، وأيمن أشرف، ومع الاعتماد على الأخير في مركز قلب الدفاع، يصبح معلول وحيدا في هذا المركز.

عودة سعد سمير ومحمد نجيب من الإصابة، تجعل جبهة الأهلي اليسرى في أمان لوجود معلول وأشرف، لكن نجيب أمامه ما يقرب من 3 أسابيع حتى يعود للتدريبات من جديد، ورحل ساليف كوليبالي عن الفريق، وبالتالي، يمتلك الفريق فقط سعد سمير وياسر إبراهيم.

وبالتالي، فرص محمود وحيد قائمة في التواجد إفريقياً مع النادي الأهلي، اذا قرر الجهاز الفني الاعتماد على أيمن أشرف كقلب دفاع مع سعد سمير وياسر إبراهيم، ولم يتم قيد مدافع أخر، من أجل عدم وجود أي مشاكل في الجبهة اليسرى.

أحمد علاء

يعد أحمد علاء أحد الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني الحالي للأهلي، لم يتم قيده بالقائمة الأفريقية وقت تواجد كارتيرون بسبب أزمة تواجد ساليف كوليبالي الذى رحل .

الأهلي يعاني من أزمة في مركز قلب الدفاع ، لغياب سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة لفترات طويلة بسبب الإصابة علاوة على رحيل ساليف كوليبالي وهو ما أدي إلى توظيف محمد هاني وأيمن أشرف فى هذا المركز.

أحمد الشيخ

بعدما كان قد اقترب من الرحيل عن الأهلي، شارك بشكل أساسي عقب رحيل كارتيرون، نجح في الظهور بشكل جيد في المباريات التي شارك بها وسجل.

ما يزيد من صعوبة موقف الشيخ، هو تعرضه للإصابة مؤخرا وإعلان أن عودته للتدريبات ستكون بعد اسبوعين، وأيضا لتعاقد الأهلي مع رمضان صبحي وحسين الشحات، وقيد أجايي، بجانب وجود إسلام محارب وميدو جابر وحمودي بالقائمة.

صالح جمعة

عاد صالح جمعة للمشاركة فى المباريات ودفع به لاسارتي فى جزء من مباراة المقاصة بعد ما عقد معه اجتماعاً قبل مشاركته الرسمية الأولي.

الأهلي يمتلك ناصر ماهر في مركز صانع الألعاب، مع وجود وليد سليمان، ورمضان صبحي وحسين الشحات كلاعبين يمكن الاستعانة بهم في هذا المركز، صالح جمعة يمكن أن يشغل مركز "8" أيضا، ومع إصابة هشام محمد، والتعاقد مؤخرا مع حمدي فتحي، وفي ظل إصابة عاشور والاستعانة بالسولية بدلا منه، يمكن أن يكون أحد أوراق الأهلي في المباريات الأفريقية.

عمرو جمال

وفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن النادي الأهلي، قرر تفعيل عقد عمرو جمال الذي يتواجد على قائمة الانتظار، واللاعب يتدرب مع الفريق في الأشهر الأخيرة ويشارك في الوديات.

عدم وجود مهاجم صريح بالنادي الأهلي بسبب إصابة الثلاثي أزارو وصلاح محسن ومروان محسن، والاستغناء عن أحمد ياسر ريان للإعارة لنادي الجونة، قد تزيد من أسهم قيد جمال محليا وأفريقيا مع الفريق.

رامي ربيعة

غياب طويل عن الملاعب بسبب إصابات مختلفة، قد يتسبب العجز في مركز قلب الدفاع، في أن يقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بضمه للقائمة اذا تم التأكد من شفائه بنسبة 100%، ولم يتم ضم قلب مدافع جديد.