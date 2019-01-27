أبرزها تغريم الزمالك 45 ألف جنيه.. 9 قرارات للجنة المسابقات باتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك قدرها 15 ألف جنيه لعدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز والتي جمعتهما بالدوري، بينما قررت اللجنة إيقاف كل من التوأم حسام وإبراهيم حسن للطرد، نفس الأمر بالنسبة لعبد الله جمعة لاعب الزمالك.

وكانت اللجنة قد اجتمعت اليوم الأحد برئاسة عامر حسين، بمقر الاتحاد بالجزيرة، واتخذت اللجنة القرارات الآتية :

- تغريم جروس المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز.

- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك مباراة للطرد لسابق إنذاره.

- تغريم نادي الزمالك عشرة آلاف جنيه لإلقاء الكرة داخل الملعب لافساد هجمة للمنافس، وغرامة أخرى قدرها 20 ألف جنيه لقيام جماهير الزمالك بالسباب ضد المدير الفني لبيراميدز والقاء زجاجات داخل الملعب.

- إيقاف حسام حسن المدير الفني لبيراميدز وإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي مباراة للطرد للاعتراض على الحكم.

- تغريم نادي الانتاج الحربي خمسة آلاف جنيه لاحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة للاحماء، في مباراته مع الداخلية.

- إيقاف عبد الرحمن رمضان موسى وموسى دياوارا لاعبي الانتاج الحربي مباراة للطرد لسابق إنذارهما في ذات المباراة.

- تغريم نادي الداخلية خمسة آلاف جنيه لاحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة للاحماء، وغرامة أخرى قدرها خمسة ألاف جنيه لاعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية على الحكم.

- تغريم محمد عبد الله المدرب العام للانتاج الحربي خمسة آلاف جنيه لنزوله أرض الملعب.

- إيقاف سيدو ميرجانيسكي المدير الفني للاسماعيلي مباراة للطرد لدخول الملعب بدون إذن في مباراة فريقه أمام بتروجت، وإيقاف أوداه مارشال لاعب الاسماعيلي مباراة للطرد لسابق إنذاره.