تنس.. ديوكوفيتش يُتوج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة السابعة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

ونجح ديوكوفيتش -المصنف الأول على العالم- في الفوز على نادال بثلاثة مجموعات دون رد ليتوج بلقب البطولة الأسترالية.

لقب اليوم هو السابع لديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، بإجمالي خمسة عشر لقب في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى بواقع (سبعة ألقاب في أستراليا المفتوحة- لقب وحيد في فرنسا المفتوحة- أربعة ألقاب في ويمبلدون- ثلاثة ألقاب في أمريكا المفتوحة).

ويمتلك نادال 17 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لفردي الرجال، بواقع 11 لقبا في فرنسا المفتوحة وثلاثة ألقاب في أمريكا المفتوحة ولقبين في ويمبلدون ولقب وحيد في أستراليا المفتوحة.

جدير بالذكر أن اللاعبين التقيا في مباراة اليوم للمرة الثالثة والخمسين خلال مسيرتهما حيث فاز ديوكوفيتش على نادال للمرة الثامنة والعشرين مقابل 25 هزيمة، وحقق ديوكوفيتش فوزه الرابع على نادال في نهائي إحدى البطولات الكبرى مقابل اربعة انتصارات للاعب الإسباني.