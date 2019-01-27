حملة استئناف البحث عن "سالا" تجمع ما يقرب من 260 ألف إسترليني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت عدة تقارير صحفية اليوم الأحد أنه تم إطلاق بحث جديد عن المهاجم المفقود إيمليانو سالا لاعب نانت الفرنسي والمنتقل مؤخرًا إلى صفوف مارديف سيتي والطيار ديفيد إبوتسون.

وبحسب ما نقلته صحيفتي جارديان وديلي ميل فإنه تم جمع مبلغ مالي يقترب من 260 ألف جنيه استرليني، شارك بها العديد من نجوم كرة القدم أبرزهم نجولو كانتي لاعب تشيلسي وإلكاي جندوجان نجم مانشستر سيتي إلى جانب لاعب وسط باريس سان جيرمان ارديان رابيو، وساعدت التبرعات المقدمة من لاعبي كرة القدم على صفحة GoFundMe لجمع الأموال للبحث للوصول إلى هدف معدل قدره 300،000 يورو (259،000 جنيه إسترليني).

وشهد يوم الخميس الماضي إعلان شركة جيرنسي إيقاف عملية البحث عن سالا لافتة إلى أن الأمل بات منعدمًا في الحصول على أي شخص على قيد الحياة.

عائلة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى جانب بعض نجوم كرة القدم الأرجنتينيين أمثال ليونيل ميسي ودييجو مارادونا وسيرجيو أجويرو والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري طالبوا باستئناف عملية البحث عن سالا إلا أن الأمور توقفت بشكل رسمي.

وقال بيان على صفحة GoFundMe: "إن الدعوة إلى جمع الأموال التي أطلقت في وقت متأخر بعد ظهر يوم الجمعة سمحت لأقارب سالا، استئناف عملية البحث أمس السبت".