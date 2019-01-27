ذكاء دي يونغ المال والألقاب معا !

نجح فرانكي دي يونغ الموهبة الهولندية الشابة بذكاء في الجمع بين المال وكذلك اللعب في نادي يسعى من أجل تحقيق الألقاب بطريقة ذكية.

اللاعب الشاب قرر المماطلة والانتظار يوما تلو الآخر لكي يرفع باريس سان جيرمان الفرنسي من عرضه ليقدم شيك على بياض للاعب الهولندي الدولي.

برشلونة من جانبه رفض الانتظار وقرر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السفر بجانب وفد كبير إلى أمستردام من أجل اقناع اللاعب بالقدوم الى كامب نو كما تلقى دي يونغ مكالمة هاتفية من ليونيل ميسي.

دي يونغ نجح في خطته حيث كان يرغب في اللعب للبرسا منذ البداية لكن مع وصول راتب كبير من النادي الكتالوني وه وما حدث بالفعل حيث منح بارتوميو اللاعب رقم خيالي بجانب وعده بالتخلي عن لاعبان في الوسط مما يعني ضمانه تحقيق حلمه بارتداء قميص برشلونة بجانب الحصول على راتب ضخم وضمان الفوز بمكان أساسي بسبب تخلي البرسا عن لاعبان مهمين في الوسط من أجله في الصيف المقبل.