تشيلسي يضع موراتا أمام 3 تحديات بإعارته لأتلتيكو مدريد

خضع المهاجم الدولي الإسباني “آلفارو موراتا” للفحوصات الطبية، صباح اليوم الأحد، في مقر نادي أتلتيكو مدريد، قبل التوقيع على عقود انضمامه بنظام الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد بعقد دائم.

ودخل موراتا عدة تحديات مع نفسه بانضمامه لصفوف أتلتيكو مدريد هذا الأسبوع، التحدي الأول يتعلق بخيانة ريال مدريد، فريق الطفولة، والتحدي الثاني يتعلق بتشيلسي وجمهوره الذي لم يكف عن توجيه الانتقادات له.

أما التحدي الثالث فيتعلق بأتلتيكو مدريد نفسه، فقد ضرب اللاعب عرض الحائط بالهتافات العدائية التي وُجهت إليه من قبل جمهور أتلتيكو مدريد ليلة وصوله لمقر النادي لوضع الرتوش الأخيرة على انضمامه.

جمهور الأتلتي طالب الإدارة خلال مباراة خيتافي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الدوري الإسباني، ألا تمضي قدمًا في إجراءات التعاقد مع ابن أكاديمية ريال مدريد، لكن لم يلتفت أي طرف من الأطراف المعنية بتلك الهتافات.

هيجواين السبب

غادر موراتا تدريبات تشيلسي نهاية الأسبوع الماضي، فور علمه بوصول المهاجم الأرجنتيني “جونزالو هيجوايين” على سبيل الإعارة من يوفنتوس، مع خيار تمديد الإقامة بعقد إعارة لمدة سنة إضافية أو بعقد دائم نظير 31 مليون جنيه إسترليني.

صاحب الـ 26 عامًا، فشل في التأقلم مع طرق لعب تشيلسي وأسلوب الحياة في عاصمة الضباب، على مدار موسم ونصف الموسم، إذ سجل 16 هدفًا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ وصوله في الميركاتو الصيفي 2017 من ريال مدريد.

وأنفقت إدارة تشيلسي مبلغ 57 مليون جنيه إسترليني لضم موراتا بتوصية من المدير الفني الإيطالي “أنطونيو كونتي”.

وأظهر اللاعب في مبارياته الأولى أنه صفقة رابحة لبلوز غرب لندن، حين سجل سبعة أهداف في أول ثماني مباريات له مع النادي، لكن مستواه تدهور بصورة مخيفة، وتضاعف هذا التدهور من بعد وصول المدرب الجديد “موريزيو ساري”.

الإجراءات المالية

سيكلف انضمام موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد بنظام الإعارة حتى نهاية هذا الموسم، مبلغ 9 مليون جنيه إسترليني، على أن يكلف 48.5 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي 2019 إذا ما قرر الأتلتي التوقيع معه بشكل دائم.

تجدر الإشارة إلى أن موراتا نشأ وترعرع في أكاديمية ريال مدريد عام 2009 ومَثل جميع الفئات العمرية للنادي الملكي حتى رحل عام 2014 إلى يوفنتوس، والذي قاده بأهدافه الحامسة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بشهر مايو 2015.

وبعد تسجيله لـ 15 هدفًا في موسمين بالدوري الإيطالي رفقة اليوفي، قامت إدارة الريال بتفعيل بند إعادته من جديد، ليسجل 15 هدفًا بموسم 2017/2016 الذي شهد تتويج النادي الملكي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة زين الدين زيدان.