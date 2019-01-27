دجوكوفيتش يتوج ببطولة أستراليا للتنس للمرة السابعة في تاريخه

نوفاك دجوكوفيتش كتب- محمد صبحي: توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش اليوم الأحد ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على منافسه الإسباني رافاييل نادال. الفوز على منافسه الإسباني رافاييل نادال. وفاز دجوكوفيتش على نادل بثلاثة أشواط دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم بنهائي البطولة ويصبح اللاعب الأكثر تتويجا باللقب في تاريخ اللعبة.

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