بالفيديو.. محمد صلاح يُلغي كلمة "مستحيل" في إعلانه الجديد

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قرر الفرعون المصري محمد صلاح أن يلغي كلمة مستحيل في آخر إعلاناته التي بدأ الترويج لها منذ أيام، ولكن بطريقة جديدة من نوعها، وهو الاختفاء من صفحات "السوشيال ميديا".
أثر قرار محمد صلاح في الاختفاء عن"السوشيال ميديا"، في متابعيه، وأثار جدلًا واسعًا لهذا الاختفاء، لعدم علم أحد بأنه تعاقد على حملة لإحدى شركات الشحن، وكانت فكرة الإعلان هو كيفية الوصول لمحمد صلاح
كانت فكرة الفيديو احتوت على بعض الفنانين المغرمين بمحمد صلاح، وقاموا بتصميمات فنية من أجله، وكان حلمهم توصيل هذه اللوحات الفنية إلى محمد صلاح، وبالفعل نجحوا في الوصول إليه، وكانت المفاجأة في أن الآخر رد على هداياهم بهدية لكل شخص منهم للذكرى.
شاهد الفيديو
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