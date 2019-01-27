محمد رمضان يتوج ببرونزية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

كتب- محمد صبحي:

توج محمد رمضان لاعب منتخب مصر للكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 84 ك ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه والمقامة في فرنسا

خلال الفترة من ٢٥ /١ حتى ٢٧ /١ / ٢٠١٩.

ونجح محمد رمضان في التغلب على

لاعب تركيا بنتيجة 5/0 في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة.

وكان رمضان قد تأهل للمنافسة على المديالية البرونزية بعد الفوز على أبطال البوسنة وأذربايجان وكرواتيا.