توج محمد رمضان لاعب منتخب مصر للكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 84 ك ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه والمقامة في فرنساخلال الفترة من ٢٥ /١ حتى ٢٧ /١ / ٢٠١٩.
ونجح محمد رمضان في التغلب على
وكان رمضان قد تأهل للمنافسة على المديالية البرونزية بعد الفوز على أبطال البوسنة وأذربايجان وكرواتيا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتوج ببرونزية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.