إيقاف لاعب ومدرب الإسماعيلي

سيدومير المدير الفني للإسماعيلي كتب - كريم عبد المحسن: أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، ايقاف سيدو ميرجانيسكي المدير الفني للإسماعيلي مباراة للطرد لدخول الملعب بدون إذن في مباراة فريقه أمام بتروجيت. لدخول الملعب بدون إذن في مباراة فريقه أمام بتروجيت. كما قررت اللجنة إيقاف أوداه مارشال لاعب الإسماعيلي مباراة للطرد لسابق إنذاره. كان الإسماعيلي نجح في الفوز على بتروجيت بهدف دون رد سجله شيلونجو.

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