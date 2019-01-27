اتحاد الكرة يوقع غرامات مالية على الإنتاج والداخلية

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم نادي الإنتاج الحربي خمسة آلاف جنيه لإحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة للإحماء، في مباراته مع الداخلية.
كما قررت اللجنة إيقاف عبدالرحمن رمضان موسى وموسى دياوارا لاعبي الإنتاج الحربي مباراة للطرد لسابق إنذارهما في ذات المباراة، وتغريم محمد عبدالله المدرب العام للإنتاج الحربي
وفرضت اللجنة غرامة على نادي الداخلية خمسة آلاف جنيه لإحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة للإحماء، وغرامة أخرى قدرها خمسة آلاف جنيه لاعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية على الحكم.
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