اتحاد الكرة يغرم الزمالك 45 ألف جنيه.. وإيقاف التوأم

الزمالك وبيراميدز كتب - كريم عبد المحسن: اجتمعت اليوم لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، بمقر الاتحاد بالجزيرة، واتخذت اللجنة القرارات الآتية : - تغريم جروس المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز. الصحفي عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز. - إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك مباراة للطرد لسابق إنذاره. - تغريم نادي الزمالك عشرة آلاف جنيه لقذف الكرة داخل الملعب لافساد هجمة للمنافس، وغرامة أخرى قدرها 20 ألف جنيه لقيام جماهير الزمالك بالسباب ضد المدير الفني لبيراميدز والقاء زجاجات داخل الملعب. - إيقاف حسام حسن المدير الفني لبيراميدز وإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي مباراة للطرد للاعتراض على الحكم.

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