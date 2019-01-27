أعلن سمير حلبية، رئيس نادي المصري، إغلاق صفحة عودة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى النادي البورسعيدي مجددًا.
أكد سمير حلبية، في تصريحات إلى برنامج "ساعة مع شوبير"، علىإذاعة أون سبورت، أنه أغلق صفحة حسام وإبراهيم حسن نهائيًا بعد رحيلهما إلى بيراميدز، ثم إقالتهما منه للتعادل مع الزمالك
أوضح حلبية أن حسام حسن شعر أن المصري البورسعيدي لن يُرضي طموحاته، لذلك سارع بترك الفريق في وسط الموسم لقيادة بيراميدز.
وأضاف حلبية أن جمهور بورسعيد عاطفي بطبعه ودعم التوأم بكل قوته، وكان أحد أسباب تفوق الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر سمير حلبية يحسم موقف عودة حسام حسن لقيادة المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.