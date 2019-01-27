سمير حلبية يحسم موقف عودة حسام حسن لقيادة المصري

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم

أعلن سمير حلبية، رئيس نادي المصري، إغلاق صفحة عودة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى النادي البورسعيدي مجددًا.

أكد سمير حلبية، في تصريحات إلى برنامج "ساعة مع شوبير"، على

إذاعة أون سبورت، أنه أغلق صفحة حسام وإبراهيم حسن نهائيًا بعد رحيلهما إلى بيراميدز، ثم إقالتهما منه للتعادل مع الزمالك3-3.

أوضح حلبية أن حسام حسن شعر أن المصري البورسعيدي لن يُرضي طموحاته، لذلك سارع بترك الفريق في وسط الموسم لقيادة بيراميدز.

وأضاف حلبية أن جمهور بورسعيد عاطفي بطبعه ودعم التوأم بكل قوته، وكان أحد أسباب تفوق الفريق.