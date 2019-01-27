رياضة | الزمالك يبرأ كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبرأ كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برأ أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك، كهربا صانع الألعاب بسبب ما بدر منه في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري والاعتراض على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بسبب إحدى التغييرات.

وأكد أمير عزمي لأمير مرتضى المشرف على فريق الكرة أن كهربا كان في حالة توتر وعصبية فقط من ضغط اللقاء ولم يقصد التدخل في عمل الجهاز الفني نهائيًا.

وتفهم أمير مرتضى وجهة نظر أمير عزمي وتراجع عن فكرة توقيع عقوبة مالية على اللاعب.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 3-3 في الجولة الأخيرة من مشوار الفريق في بطولة الدوري.

وكان كهربا قد اعترض على الجهاز الفني للفريق بسبب تغيير إبراهيم حسن وقام بالتوجه لجروس قبل التبديل وطالبه بالإبقاء على اللاعب قبل أن يلوح بيده والاعتراض على قرار الجهاز الفني بعد إصرار جروس على خروج اللاعب.

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