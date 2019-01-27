رياضة | الزمالك يبرأ كهربا

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برأ أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك، كهربا صانع الألعاب بسبب ما بدر منه في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري والاعتراض على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بسبب إحدى التغييرات.
وأكد أمير عزمي لأمير مرتضى المشرف على فريق الكرة أن كهربا كان في حالة توتر وعصبية فقط من ضغط اللقاء ولم يقصد التدخل في عمل الجهاز الفني نهائيًا.
وتفهم أمير مرتضى وجهة نظر أمير عزمي وتراجع عن فكرة توقيع عقوبة مالية على اللاعب.
وتعادل الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 3-3 في الجولة الأخيرة من مشوار الفريق في بطولة الدوري.
وكان كهربا قد اعترض على الجهاز الفني للفريق بسبب تغيير إبراهيم حسن وقام بالتوجه لجروس قبل التبديل وطالبه بالإبقاء على اللاعب قبل أن يلوح بيده والاعتراض على قرار الجهاز الفني بعد إصرار جروس على خروج اللاعب.
رئيس الزمالك لتركي آل الشيخ: هي حرب عالمية!
شدد رئيس نادي الزمالك على أن العلاقة مع المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية على ما يرام بعد تعادل الفريقين 3-3 في الدوري المصري.
وتحدث رئيس الزمالك مداعبًا: "قلت للمستشار تركي آل الشيخ أحضرت عبد الله السعيد فقط للأهلي وأحضرت لنا 7 لاعبين من مختلف الجنسيات فهل هي حرب عالمية".
وأضاف رئيس الزمالك "المباراة مرت بسلام والعلاقة بيننا قوية.. المستشار تركي هو من أحضر جروس وفرجاني ساسي وحمدي النقاز إلى الزمالك وهو من سيتحمل تكلفة صفقة المهاجم الجديد للفريق المغربي خالد بوطيب".
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الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 42 نقطة
2- بيراميدز 39 نقطة
3- الأهلي 30 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- الإنتاج الحربي 28 نقطة
6- المقاولون العرب 27 نقطة
7- طلائع الجيش 24 نقطة
8- سموحة 24 نقطة
9- حرس الحدود 24 نقطة
10- المصري البورسعيدي 22 نقطة
11- الجونة 22 نقطة
12- الداخلية 21 نقطة
13- النجوم 21 نقطة
14- إنبي 20 نقطة
15- الإسماعيلي 20 نقطة
16- وادي دجلة 20 نقطة
17- الاتحاد السكندري 20 نقطة
18- بتروجت 15 نقطة
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