رياضة | رئيس الزمالك لتركي آل الشيخ: هي حرب عالمية!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك لتركي آل الشيخ: هي حرب عالمية! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد رئيس نادي الزمالك على أن العلاقة مع المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية على ما يرام بعد تعادل الفريقين 3-3 في الدوري المصري.

وتحدث رئيس الزمالك مداعبًا: "قلت للمستشار تركي آل الشيخ أحضرت عبد الله السعيد فقط للأهلي وأحضرت لنا 7 لاعبين من مختلف الجنسيات فهل هي حرب عالمية".

وأضاف رئيس الزمالك "المباراة مرت بسلام والعلاقة بيننا قوية.. المستشار تركي هو من أحضر جروس وفرجاني ساسي وحمدي النقاز إلى الزمالك وهو من سيتحمل تكلفة صفقة المهاجم الجديد للفريق المغربي خالد بوطيب".

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الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

عاجل.. الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة سيبدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير المقبل من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وتعقد لجنة العضوية اجتماعات بشكل مستمر حتى يوم 31 من يناير قبل ارتفاع قيمة العضوية، خاصة بعد ما أبدت عدد من البنوك المُتخصصة استعدادها لتقسيط قيمة عضوية النادي الأهلي للأشخاص الذين يرغبون في الحصول عليها بالتقسيط.