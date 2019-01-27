رياضة | رئيس الزمالك للأهلي: تفوقنا على عبدالله السعيد الذي قهركم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك للأهلي: تفوقنا على عبدالله السعيد الذي قهركم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى رئيس نادي الزمالك بمستوى فريقه أمام بيراميدز في اللقاء الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي وانتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، ضمن مؤجلات الدوري العام.

وقال رئيس الزمالك موجهًا حديثه لجماهير الأهلي: "بيراميدز أحضر لكم عبدالله السعيد فقط وفاز عليكم في الوقت الذي أحضروا لنا ما يقرب من 7 لاعبين وكنا قريبين من الفوز".

وتابع: "فريقنا قوي للغاية هذا الموسم وأطالب الجماهير بعدم القلق نهائيًا والزمالك قادر على الفوز ببطولة الدوري".

وأشاد رئيس الزمالك بمباراة بيراميدز الأخيرة والندية والإثارة التي كانت موجودة بين الفريقين حتى النهاية مشيرًا إلى أنها أخذت الطابع الأوروبي.

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