رياضة | أحد السعودي يفاوض نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد السعودي يفاوض نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي أحد السعودي في خط المفاوضات مع أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقام اللاعب بعرض الأمر على إدارة نادي الزمالك التي رفضت التفريط فيه وأبلغته بالتمسك ببقائه مع الفريق وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله وحاجتهم إلى وجوده.

وجاءت رغبة حفني في ترك الزمالك بسبب استبعاده من قبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وخروجه من الحسابات بشكل نهائي وسط اعتماد الخواجة على تشكيلة ثابتة منذ بداية الموسم.

وأكد مسئولو الزمالك لحفني أن الفرصة قادمة له خاصة وأن الموسم لازال طويلًا والفريق مقبل على ضغط مباريات من كافة المستويات المحلية والقارية وهو ما يستلزم ضرورة الاعتماد على كل العناصر الموجودة في الفريق بالإضافة إلى إبرام صفقات قليلة في ميركاتو الشتاء الجاري.

بهاء مجدي يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام المقاصة