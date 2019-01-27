كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحثا عن لقب "النجم" غادر برشلونة وعاد ليتحكم في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأ في السير بخطوات مذبذبة خوفًا من عواقب قراره ولكن كان بداخله صوت مصر على الرحيل فكلما يتردد كان يقاطعه تلك الصوت قائلًا: "نعم أنت على حق.. تستحق أن تكون أنت الأفضل فلديك من الإمكانيات الكثير ومازال أمامك النجاح يمكنك أن تبلغه ولكن تحتاج إلى القليل من الصبر وكل شيء سيكون على ما يرام".
وخرج الفتى قاصدًا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليبدء مرحلة جديدة في حياته الكروية، وحتى يثبت أن برشلونة هي من خسرته وهو لم يخسر شيء بالطبع أصبح من الواضح على من نتحدث أنه نيمار دا سيلفا.
ولكن لماذا لم يكن نيمار "النجم الأول" وكان عليه مغادرة برشلونة على الرغم من موهبته وإمكانياته الكبيرة ؟ إذا أردت معرفة السبب عليك أن تنبش في طيات الماضي القريب وأن تستحضر ذاكرتك الكروية الجيدة لأحداث هامة في حياة دا سيلفا.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | بحثا عن لقب "النجم" غادر برشلونة وعاد ليتحكم في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.