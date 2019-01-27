رياضة | بحثا عن لقب "النجم" غادر برشلونة وعاد ليتحكم في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحثا عن لقب "النجم" غادر برشلونة وعاد ليتحكم في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلاً عن السعودية نيوز 365 - «حين تغيب شمس أحلامكم فأعلموا أنها قد أشرقت في مكان آخر» بتلك الكلمات غادر فتى برشلونة المدلل عندما علم أنه لن يصبح الرجل الأول في حضرت ميسي فبدء بتجميع حقائبه ووضع فيها حلم لم يكتمل تحقيقه مع بعض الأمنيات التي تمناها له الجماهير بالعودة مرة آخرى.

وبدأ في السير بخطوات مذبذبة خوفًا من عواقب قراره ولكن كان بداخله صوت مصر على الرحيل فكلما يتردد كان يقاطعه تلك الصوت قائلًا: "نعم أنت على حق.. تستحق أن تكون أنت الأفضل فلديك من الإمكانيات الكثير ومازال أمامك النجاح يمكنك أن تبلغه ولكن تحتاج إلى القليل من الصبر وكل شيء سيكون على ما يرام".

وخرج الفتى قاصدًا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليبدء مرحلة جديدة في حياته الكروية، وحتى يثبت أن برشلونة هي من خسرته وهو لم يخسر شيء بالطبع أصبح من الواضح على من نتحدث أنه نيمار دا سيلفا.

ولكن لماذا لم يكن نيمار "النجم الأول" وكان عليه مغادرة برشلونة على الرغم من موهبته وإمكانياته الكبيرة ؟ إذا أردت معرفة السبب عليك أن تنبش في طيات الماضي القريب وأن تستحضر ذاكرتك الكروية الجيدة لأحداث هامة في حياة دا سيلفا.