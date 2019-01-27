رياضة | اليوم.. افتتاح البطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. افتتاح البطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح مساء اليوم الاحد البطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة، "رقم 20 " والتى تقام في مصر على الصالة المغطاه رقم 2 باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد بمشاركة 7 فرق، بعد اعتذار فريق فتيات العيون الكويتي عن المشاركة، منهم 4 فرق من مصر وهم، الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد، بالاضافة الى ثلاثة فرق عربية وهم، المحرق البحريني، والصفاقسي التونسي، والدفاع الحسني المغربي، على أن يتوج الفريق الأكثر حصدا للنقاط على لقب البطولة.

و شهد منافسات اليوم الأول ثلاث مباريات، حيث يلتقى سبورتنج مع المحرق البحرينى فى تمام الثالثة عصرا ويواجه الزمالك نظيره الصفاقسى التونسى فى الخامسة مساء، وتختتم منافسات اليوم بمباراة الأهلى مع الدفاع المغربى 7 مساء، والتي يسبقها مباشرة حفل الافتتاح.

وأكدت هناء حمزة عضو الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن كل الأمور باتت جاهزة لتقديم بطولة كبيرة في ظل الجهود التي قامت بها كافة لجان البطولة تحت إشراف المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد.