رياضة | خوان روسيل يترشح لرئاسة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوان روسيل يترشح لرئاسة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر رجل الأعمال الكتالوني خوان روسيل، الترشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، خلال الانتخابات المقبلة.
ويقوم المدير التنفيذي السابق بتحركات سرية، لخوض غمار الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2021.
خوان روسيل، البالغ من العمر 62 عاماً، يقوم بتحركات لتقديم أوراق ترشيحه لانتخابات رئاسة برشلونة، المقرر إجراؤها في عام 2021 ، وهو التاريخ الذي ستنتهي فيه فترة ولاية الرئيس الحالي، جوزيف ماريا بارتومو.
وقد أوضحت مصادر قريبة من روسيل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار، وسيتم تحديد والوقت المناسب، من أجل اتخاذ خطوة الترشح من عدمها.
برشلونة يبيع نجمه
يرحب مسؤولو نادي برشلونة برحيل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، على سبيل الإعارة لصفوف أرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن برشلونة لن يمانع رحيل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا على سبيل الإعارة لآرسنال حتى نهاية الموسم.
وأشارت إلى أن إدارة برشلونة تريد رؤية مالكوم يلعب في مكان آخر من أجل استعادة ثقته بنفسه مرة أخرى، قبل أن يعود إلى البلوجرانا الصيف المقبل.
وأكدت الصحيفة أن محادثات برشلونة وآرسنال توقفت بشأن، دينيس سواريز، لاعب البارسا، وأن النادي الإنجليزي حول وجهته صوب مالكوم.
وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة لا يفكر ببيع مالكوم بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تعاقد معه الصيف الماضي مقابل 36 مليون إسترليني من بوردو الفرنسي.
تشيلسي يضع الخطة الأولي لجلب مالكوم
ذكرت مكاتب المراهنات في إنجلترا، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يُخطط للتحرك والتعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم نجم نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.
وكشف موقع "CORAL" للمراهنات أن نادي تشيلسي يُعتبر الأقرب وصاحب الفرصة الأكبر للتعاقد مع مالكوم خلال الفترة المقبلة.
وفكر مالكوم وبقوة في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في شهر يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة اللعب والظهور بشكل أساسي خلال المباريات.
يذكر أنه سبق لناديي إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي التفكير في التعاقد مع مالكوم، والذي تألق أمام إنتر ميلان أول أمس وسجل هدفًا لبرشلونة في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.
يذكر أن مالكوم كان انضم إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2018 قادمًا من صفوف فريق بوردو الفرنسي، ونجح برشلونة في التعاقد معه قبل روما الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | خوان روسيل يترشح لرئاسة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.