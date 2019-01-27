رياضة | خوان روسيل يترشح لرئاسة برشلونة

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قرر رجل الأعمال الكتالوني خوان روسيل، الترشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، خلال الانتخابات المقبلة.

ويقوم المدير التنفيذي السابق بتحركات سرية، لخوض غمار الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2021.

خوان روسيل، البالغ من العمر 62 عاماً، يقوم بتحركات لتقديم أوراق ترشيحه لانتخابات رئاسة برشلونة، المقرر إجراؤها في عام 2021 ، وهو التاريخ الذي ستنتهي فيه فترة ولاية الرئيس الحالي، جوزيف ماريا بارتومو.

وقد أوضحت مصادر قريبة من روسيل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار، وسيتم تحديد والوقت المناسب، من أجل اتخاذ خطوة الترشح من عدمها.

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