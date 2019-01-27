رياضة | رد ناري من رونالدو على انتقادات ريال مدريد

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رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على الانتقادات التي وجهت له مؤخراً من جانب زملاءه السابقين في ريال مدريد الإسباني، على طريقته الخاصة.
ورحل رونالدو عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ 4 سنوات مع يوفنتوس.
وبعد مغادرة البرتغالي لريال مدريد، تعرض لانتقادات لاذعة من جانب زملاءه السابقين في المرينجي، ومن بينهم سيرجيوا راموس قائد الفريق، وإيسكو.
ومن جانبه قالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عبر غلافها: رونالدو، السم من الريال يستمر راموس وزملاؤه في انتقاده.
وأضافت: رونالدو يريد فقط الرد على أرض الملعب لأنه يريد الفوز بكل شيء بدءًا من مباراة الليلة مع لاتسيو.
ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره لاتسيو في المباراة المقررة بينهما اليوم الأحد، ضمن السبوع الـ 21 من عمر الدوري الإيطالي.
يوفنتوس يتحدى لاتسيو
يستعد حامل اللقب ومتصدر البطولة يوفنتوس لمواجهة صعبة أمام لاتسيو صاحب المركز السادس في الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.
ويتطلع يوفنتوس إلى عودة قوية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالو، الذي أهدر فرصة التسجيل من ضربة ركلة خلال المباراة أمام كييفو الإثنين الماضي، قبل يوم واحد من قيام نجم ريال مدريد السابق بدفع غرامة قيمتها 8ر18 مليون يورو (4ر21 مليون دولار) نظير تسوية قضية تهرب ضريبي في إسبانيا.
وسجل رونالدو 14 هدفاً حتى الآن في الدوري الإيطالي، يحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة، خلف لاعب سامبدوريا، المخضرم فابيو كوالياريلا (16 هدفاً).
وقاد كوالياريلا، الذي سجل ثنائية مطلع هذا الأسبوع قبل أيام من الاحتفال بعيد ميلاده الـ36، فريق سامبدوريا للفوز اليوم على ملعبه أمام أودينيزي 4-0، بعد أن أحرز ثنائية جديدة من ركلتي جزاء.
وتشهد الجولة نفسها لقاء تورينو مع إنتر ميلان وكييفو مع فيورنتينا وبولونيا مع فروسينوني وبارما مع سبال، على أن تختتم مساء الإثنين بلقاء إمبولي مع جنوى.
60 مليون يورو تُقرب نجم ريال مدريد من يوفنتوس
أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أنه من الوارد أن يتعاقد يوفنتوس مع البرازيلي مارسيلو دا سيلفا نجم ريال مدريد في الصيف المقبل.
وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس قد يتعاقد مع مارسيلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 60 مليون يورو.
وأفادت الصحيفة الإيطالية أن السيدة العجوز لن تضطر لدفع مبلغ 200 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد مارسيلو، وأن البيانكونيري يتابع موقف اللاعب البرازيلي مع ناديه جيدًا في الوقت الحالي، حيث لا يشارك مع الميرنجي في الفترة الأخيرة بشكل أساسي.
وذكرت الصحيفة الإيطالية أن صفقة انتقال اللاعب صاحب الـ30 عامًا قد تشمل انتقال أليكس ساندرو إلى اللوس بلانكوس في الصيف المقبل.
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