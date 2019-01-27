رياضة | رد ناري من رونالدو على انتقادات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من رونالدو على انتقادات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على الانتقادات التي وجهت له مؤخراً من جانب زملاءه السابقين في ريال مدريد الإسباني، على طريقته الخاصة.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ 4 سنوات مع يوفنتوس.

وبعد مغادرة البرتغالي لريال مدريد، تعرض لانتقادات لاذعة من جانب زملاءه السابقين في المرينجي، ومن بينهم سيرجيوا راموس قائد الفريق، وإيسكو.

ومن جانبه قالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عبر غلافها: رونالدو، السم من الريال يستمر راموس وزملاؤه في انتقاده.

وأضافت: رونالدو يريد فقط الرد على أرض الملعب لأنه يريد الفوز بكل شيء بدءًا من مباراة الليلة مع لاتسيو.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره لاتسيو في المباراة المقررة بينهما اليوم الأحد، ضمن السبوع الـ 21 من عمر الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يتحدى لاتسيو