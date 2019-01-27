رياضة | لعشاق المصارعة.. النتائج المتوقعة لمهرجان "رويال رامبل 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعشاق المصارعة.. النتائج المتوقعة لمهرجان "رويال رامبل 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام المهرجان الكبير غدا الأحد في ولاية اريزونا في ملعب تشايز فيلد، ومن المتوقع حدوث العديد من المفاجأت؛ تمهيدا للسناريوهات خاصة بمهرجان الأحلام راسلمينيا 35.

المباراة التمهيدية

النزال الأول

لقب الولايات المتحدة الأمريكية

روسيف & شينسكى نكامورا

من طبيعة الحال بعد إستعادة روسيف لقب الولايات المتحدة للمرة الثالثة في تاريخه، وبعد إتاحة الفرصة كاملة للياباني شينسكي نكامورا في حمل اللقب لمدة لا بأس بها، هوأن يستمر روسيف في حمله للقب في فترة القادمة قبيل رايسلمينيا وإقامة نزال يجمعه مع عدد من المصارعين هناك أو خسارته للقب قبل مهرجان الأحلام من أجل إثارة الأحداث وزيادة الحماس لدي المتابعين، ومن الممكن تدخل لانا في مجريات المباراة للحفاظ علي مكانة نكامورا وحقه في المطالبة بمباراة أخرى.

فوز روسيف

النزال الثاني

بطولة الكروزويت

بوبي مورفي& هيدو ايتامي& كاليستو& ايكر توزارو

بالرغم من عدم الأهتمام ببطولة الكروزويت في هذا المهرجان الكبير، الا أن المصارعين المشاركين يقدمون أداءا رائعا، وغالبا هيستمر بوبي مورفي في حمل اللقب.

فوز بوبي مورفي

الحدث الرئيسي

النزال الأول

بطولة wwe

دانيال براين& أي جاي ستايلز

بعد التغيير العام في شخصية دانيال براين وعودته من الإعتزال الذي دام عامين، من المتوقع أن يستمر حمله للقب لكن ستأتي خسارة لأي اي جاي ستايلز بشكل يناسب مكانته وقد يتدخل أحد في مجريات المباراة بري بيلا أو ساموا جو.

بدون فائز

النزال الثاني

بطولة سماكداون للزوجي

ذا بار& شين مكمان وذا ميز

يعد الفريق المكون حديثا في سماكداون من أغرب الفرق علي مدار تاريخ قسم الزوجي، فكلا النجمين لا يجتمعا في أسلوب القتال أو شخصية، ولكن علي الرغم من هذا الاختلاف الا أنها ستكون مفاجأة مدوية عندما يحملا لقب الزوجي

فوز ذا ميز وشين مكمان

النزال الثالث

المعركة الملكية للسيدات

بعد الرغبة الملحة عند فريق الإبداع بمواجهة تجمع بين شارلوت فلير وروندا راوزي، فجميع الأحتمالات تشير لمواجهة تجمع بين شارلوت وراوزي وتنقل بعدها شارلوت فلير الي العرض الأحمر وخصوصا في حالة فوزها علي روندا والأستحواذ علي اللقب.

فوز شارلوت فلير

النزال الرابع

لقب سماكداون للسيدات

أسكا& بيكي لينش

بيكي حاليا في ذروة مستوها علي حلبات المصارعة، وتقدم الشخصية الشريرة ومع ذلك الجماهير تهتف باسمها دائما the man، ولكن ربما يؤجل فريق الإبداع حملها للقب حتي راسليمنيا،وربما يأتي فوز أسكا بطريقة غير نظيفة.

فوز أسكا

النزال الخامس

لقب الرو للسيدات

ساشا بانكس& روندا راوزي

بعد أن خرجت راوزي للوسائل الإعلام وأعلنت رغبتها في الإنجاب من زوجها المقاتل ترافيس وتكوين اسرة صغيرة، فيبدو أن راوزي سترحل عن الإتحاد بعد راسليمنيا وهذا يعني خسارتها للقب في مهرجان الأحلام ولكن ليس رويال رامبل حتي تتم المواجهة التي تجمع بينها وبين شارلوت فلير

فوز روندا راوزي

النزال السادس

المعركة الملكية للرجال

هناك العديد من الأسماء المطروحة في هذه المعركة، ولكن فرصة كهذه يجب أن تمنح لمن هم يستحقوا، لذلك تنحصر اراء بين سيث رولينز ودرو ماكنتير، وأي منهما سيقابل الوحش بروك ليسنر علي اللقب اليونيفرسال، ولكني أرجح الأسم الأول.

فوز سيث رولينز

النزال السابع

بطولة اليونيفرسال

بروك ليسنر& فين بالور

النتيجة معروفة جيدا والتي ستؤكد سيطرة الوحش علي قسم الرجال، وكذلك عدم ثقة فريق الإبداع في بالور بعد إصابته المباشرة عندما حمل اللقب اليونيفرسال لأول مرة لمدة يوم واحد.

فوز بروك ليسنر

في النهاية.. يجب أن تعلم عزيزي القارئ أن كل هذه النتائج مجرد توقعات ليس الا، وقد لا تصيب منها أي توقع خاصة بمعرفتنا الجيدة بمكمان وألعايبه التي لا تنتهي.