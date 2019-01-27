رياضة | قلق في إف سي مصر من تعيين محمد معروف حكما لمواجهة الترسانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلق في إف سي مصر من تعيين محمد معروف حكما لمواجهة الترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اف سي مصر، قلقه الشديد بعد إسناد مباراة فريقه اليوم أمام الترسانة إلى الحكم محمد معروف، حيث أفصح المدير الفني عن غضبه الشديد لجهازه المعاون، بعدما علم أن صافرة معروف سوف تدير مباراة اليوم.

ويستعد إف سي مصر لمواجهة الترسانة، مساء اليوم، على ملعب حسن الشاذلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية، وتعتبر مباراة بست نقاط في ظل تصدر الترسانة مجموعة القاهرة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن اف سي صاحب المركز الرابع.

وقالت مصادر داخل الجهاز الفني لفريق مصر، إن معروف أدار أربع مباريات للترسانة في الدور الأول، أحدهم مباراة كوكا كولا واحتسب للشواكيش ركلة جزاء لا أساس لها من الصحة، معرفا عن تخوف الجهاز من تكرار مجاملات معروف للترسانة في لقاء اليوم.

ويرى الجهاز الفني، إن هناك أحد المنمين إلى نادي الترسانة يمتلك علاقات جيدة في لجنة الحكام، بصفته حكم سابق، ويحاول التوسط من أجل إسناد المباريات الهامة إلى معروف، بالإضافة إلى وجود حكم سابق ضمن الجهاز الحالي الذي يقود الترسانة.

وشدد الجهاز الفني على أنه لن يتوانى في اتخاذ إجراءات تصعيدية كبيرة إذا حدثت أي أخطاء تحكيمة في لقاء اليوم، لأنه لا يتحمل خسارة أي نقطة في ظل سعي الفريق إلى خطف تذكرة التأهل إلى الدوري الممتاز.