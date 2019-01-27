شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول صلاح من لاعب إلى "سيكرت سانتا"في انجلترا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- هنا في بلاد الضباب أشرقت شمس يوم جديد وتحمل معاها الكثير من المفاجآت وكعادتها أصبح ما يميز تلك المدينة على خلاف الأجواء الهادئة والتفاصيل الخلابة ولكن كانت العلامة الأبرز هي تواجد الفرعون المصري، محمد صلاح بعد الأنضمام إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وبعدما وعد الفرعون المصري أهالي المدينة بأنه سيكون عام التواصل الحقيقي وكعادته وحتى يحث الجميع على أهمية التواصل والخروج من خلف شاشة الهاتف لمقابلة العالم ومشاركة اللحظات الجميلة مع الطبيعة بكل ما فيها.

كان عليه اولًا أن يبدء بذاته حتى يكون مثال يحتذى به من قبل هؤلاء الشباب فغاب الفرعون وأغلق جميع حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد يومين كاملين عاد الفرعون في ثوبه الجديد وهو مليء بالشغف والحماس لمقابلة الجماهير.

فكانت البداية أول فيديو ينشره شركة dhl العالمية ظهر محمد صلاح من خلال مقطع فيديو بالتواصل مع معجبيه حيث التقى مجموعة من الشباب الذين استخدموا الفن للتعبير عن عشقهم للفرعون من خلال الرسم والنحت والتصميمات المختلفة.

وبين ليلة وضحاها أستيقظ صلاح وأرتدي ملابس "السيكرت سانتا" وتجول في الشوارع ليرد على كل من استخدم الفن فى التعبير عن عشقه له، بإرسال هدية خاصة لكل منهم من ليفربول إلى منازلهم عبر شركة الشحن العالمية، وأصبح صلاح "السيكرت سانتا" في بلاد الإنجليز