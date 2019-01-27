شكرا لقرائتكم خبر عن الأرسنال يريد التعاقد مع مالكوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - بين الحين والأخر ربما يغادر البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعد مالكوم خارج حسابات المدرب فالفيردي، في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، وخروجه من قائمة المباريات في الفترة الماضية، وعاد للعب من جديد في ظل إصابة ديمبيلي.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن نادي الأرسنال الانجليزي يرغب في ضم مالكوم علي سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة: بالإضافة إلي إهتمام الارسنال بدينيس سواريز، إلا أنه يريد الجناح الأيمن مالكوم.

وكان الجانرز يريد ضم دينيس سواريز، ولكن علي سبيل الإعارة، في حين يريد برشلونة بيعه بشكل نهائي، بقيمة 25 مليون يورو.

ويعاني الفريق اللندني من شراء اللاعبين خلال الميركاتو الحالي، بسبب اللعب النظيف، مما يسبب عائق أمامهم في التفاوض مع لاعبين جدد.