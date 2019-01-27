شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري : مباراة دجلة هامة .. وأتمنى ابتعاد الاصابات عن الفريق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - صرح محمد يوسف المدرب العام للنادى الأهلى المصري، أن المارد الأحمر يستعيد عافيته بعودة عدد من اللاعبين المصابين إلى أرض الملعب بعد تعافيهم من الإصابة، إلى جانب الصفقات الجديدة ، مشددًا على أن الفريق يشهد تحسنا ًكبيراً وظهرعلى الأداء بشكل واضح فى الفترة الماضية و تحديداً فى لقاء مصر المقاصة الأخير.

وأعرب يوسف عن قلقه من مواجهة فريقه أمام وادى الدجلة المقرر لها مساء غداً الإثنين، على ستاد بترو سبورت ، مؤكدًا على انها مباراة صعبة للغاية لأنها تأتى أمام منافس قوى يمتلك جهازاً فنىاً جيداً ولاعبيين مميزين، متمنياً أن تبتعد الإصابات عن صفوف المارد الأحمر بعدما فقد الفريق العديد من اللاعبين مؤخراً.

وتسعى القلعة الحمراء للحصول على لقب الدورى المصرى فى ظل التنافس الشديد، في ظل تصدر الزمالك للترتيب الأول فى الدورى بواقع 42 نقطة ، ليأتى بعده بيراميدز برصيد 39 نقطة ، ويأتى الأهلى فى المركز الثالث ب 30 نقطة بعد خوضه 15 مباراة فاز بتسع مبارات منها .