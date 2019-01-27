شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يشيد برونالدو قبل مواجهة لاتسيو بالكالتشيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أبرز الحساب الرسمي ليوفنتوس الإيطالي على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، رقم مميز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال منافسات هذا الموسم بالكالتشيو.

ونشر حساب السيدة العجوز، إحصائية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، تفيد بأنه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في أخر ساعة من عمر المباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم بواقع 8 أهداف.

كما كشفت الاحصائية تمكن الدون من تسجيل 10 أهداف من أهدافه الـ14 هذا الموسم في الشوط الثاني فقط.

يحتل رونالدو المركز الثاني على جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدف بالتساوي مع دوفان زاباتا لاعب أتالانتا، بينما يتصدر الترتيب فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا برصيد 16 هدف.

ويواجه اليوم يوفنتوس مضيفه لاتسيو بتمام التاسعة والنصف مساء في أقوى مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

يتصدر اليوفي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.