شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاده: كيف تأثرت شخصية الأبن بوالده.. ودور فاتن حمامة في اعتناق أل سليم الفن والان مع التفاصيل

في بيت يتسم بالعراقة والأصالة والمبادئ والفنون، نشأ واحدا من أفضل الفنانين المصريين في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وحتى وقتنا الحالي، هو أحد أفراد عائلة سليم، مشرعة المبادئ والقوانين للقلعة الحمراء، هو هشام سليم.

اتسمت حياة سليم الأبن بالصرامة والحزم منذ نعومة أظافره، نظرا لوجود المايسترو والأسطورة الكروية صالح سليم في حياته، وكان ذلك سببا قويا في تكوين شخصية هشام سليم، فولد هشام ليجد نفسه إبنا لأحد أهم لاعبي كرة القدم في مصر، وأفضل رئيس للنادي الأهلي على الاطلاق، ليجد ليرث من والده أنتماءه الشديد للنادي الأحمر.

ويحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد سليم الأبن، ويستعرض الفجر الرياضي دور فاتن حمامة في حياة عائلة سليم، وتأثر هشام بالمايسترو.

سليم الأبن يكسر قاعدة "أبن الوز عوام"

ولكن البرغم من موهبة سليم الأب في مجال الساحرة المستديرة، إلا أن الأبن كسر قاعدة "أبن الوز عوام"، ورفض دخول عالم كرة القدم وتخليد ذكرى والده في الملاعب، وفضل دخول مجال التمثيل والفن رغم رفض الوالد بشدة، ولكن كانت المقومات التي ورثها الأبن من والده منتحته الفرصة ليكون نجما سينمائيا، "فلم يكن دائما الإرث أموالا"، ففي قصة فنانا اليوم نرى أن ميراثه كان تاريخا كبيرا وسمعة طيبة ووسامة وجاذبية تمكنه من أن يكون نجم شباك.

فاتن حمامة تجبر عائلة أل سليم في دخول الفن

وبالرغم من الشدة والصرامة التي عرف بها صالح سليم في الوسط الرياضي إلا أن للفنانة فاتن حمامة أثرا كبيرا في تغير حياة عائلة سليم، فمن المعروف أن المايسترو خاض تجربة التمثيل في عدد قليل من الأفلام العربية، ورأى أنه لا يجيد فن التمثيل فابتعد عن السينما، لتجبره سيدة الشاشة العربية في العودة مرة أخرى للفن، وكانت الأخيرة أيضا، عندما شارك معها بطولة فيلم "الباب المفتوح"، واعتزل بعدها مجال السينما، ويبدو أن شغف سليم الأبن بوالده كان قويا جدا، حيث أنه تأثر بدخوله مجال التمثيل، وأصبح حلما يراوده منذ طفولته، رغم علمه برفض والده الشديد، فتعود سيدة الشاشة وتستغل علاقة الصداقة القوية التي تجمعها مع عائلة سليم، لإقناع المايسترو بفيلم جديد ولكن هذه المرة لهشام سليم، ليخوض معها أول تجربة له في عالم السينما في فيلم "أمبراطورية ميم"، ويبدأ بعدها مشواره الفني.

الأبن يرفض تخليد ذكرى والده بالملاعب ويطبقها في المبادئ

وبالرغم من ابتعاد سليم الأبن عن عالم كرة القدم، ورفضه خوض مشوار والده، وقراراه بدخول الفن، إلا أن مازالت الساحرة المستديرة معشوقته الأولى، وظل النادي الأهلي هو إرثه الكبير الذى سعى جاهدا في الحفاظ عليه، وظهر ذلك عقب تصريحاته في ٢٠١٧، أثناء فترة انتخابات مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء، وإعلانه لمصاهرة محمود طاهر رئيس الأحمر إينذاك، ورفضه القاطع لمساندة الخطيب بالرغم من كونه أسطورة كروية، وكان من أشد المقربين لسليم الأب، وبرر ذلك بأن لو كان والده على قيد الحياه لوافقه على أختياره لطاهر، وذلك حرصا على مصلحة الكيان ومبادئه التي أرساها المايسترو.