شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي على أعتاب الدوري السعودي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز 365 – يسعى نادي الشباب السعودي في التعاقد مع أكرم توفيق، لاعب الأهلي المصري خلال فترة الإنتقالات الشتوية حاليًا لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت تقارير صحفية اليوم، عن رغبة اللاعب في الخروج إلى إعارة ولكن ينتظر قرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر، من أجل تحديد مصيرة بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق.

وتلقى أكرم توفيق مكالمة هاتفية من حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة وقائد الأهلي السابق خلال الأيام الماضية من أجل عرض خدماته عليه، وعرض حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة خدماته على أكرم توفيق لاعب خط وسط النادي الأهلي من أجل مساعدته بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وتعرض أكرم توفيق خلال مباراة ودية مع الأهلي ضد جمهورية شبين لكسر في الحاجز الأنفي استدعى تدخل جراحي ليتأكد غيابه عن التدريبات لمدة أسبوعين تقريبًا، وحرص غالي على الإطمئنان على أكرم توفيق وعرض عليه مساعدته في احضار قناع الوجه الخاص بالإصابة التي تعرض لها منذ أسابيع قليلة خاصًة وأنه غير متوفر في مصر مثلما يتواجد في أوروبا.

وغادر حسام غالي جدران النادي الأهلي بعد ان كان منسقًا لقطاع الكرة بالقلعة الحمراء على خلفية الأزمة التي أثيرت مع محمد فضل من جانب ومع هيثم عرابي من جانب أخر ليبدأ مهمة جديدة في نادي الجونة في منصب مدير الكرة.