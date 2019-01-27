شكرا لقرائتكم خبر عن بحثا عن لقب "النجم" غادر برشلونة وعاد متحكما في ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - «حين تغيب شمس أحلامكم فأعلموا أنها قد أشرقت في مكان آخر» بتلك الكلمات غادر فتى برشلونة المدلل عندما علم أنه لن يصبح الرجل الأول في حضرت ميسي فبدء بتجميع حقائبه ووضع فيها حلم لم يكتمل تحقيقه مع بعض الأمنيات التي تمناها له الجماهير بالعودة مرة آخرى.

وبدأ في السير بخطوات مذبذبة خوفًا من عواقب قراره ولكن كان بداخله صوت مصر على الرحيل فكلما يتردد كان يقاطعه تلك الصوت قائلًا: "نعم أنت على حق.. تستحق أن تكون أنت الأفضل فلديك من الإمكانيات الكثير ومازال أمامك النجاح يمكنك أن تبلغه ولكن تحتاج إلى القليل من الصبر وكل شيء سيكون على ما يرام".

وخرج الفتى قاصدًا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليبدء مرحلة جديدة في حياته الكروية، وحتى يثبت أن برشلونة هي من خسرته وهو لم يخسر شيء بالطبع أصبح من الواضح على من نتحدث أنه نيمار دا سيلفا.

ولكن لماذا لم يكن نيمار "النجم الأول" وكان عليه مغادرة برشلونة على الرغم من موهبته وإمكانياته الكبيرة ؟ إذا أردت معرفة السبب عليك أن تنبش في طيات الماضي القريب وأن تستحضر ذاكرتك الكروية الجيدة لأحداث هامة في حياة دا سيلفا.

1- موهبة كروية كبيرة على الرغم من صغر سنه ذاع صيت موهبته كان حينها لاعب داخل صفوف فريق سانتوس البرازيلي وأعترض على قرار المدير الفني للفريق دوريفال جونيور، فعاقبه بخصم من راتبه ولكن المثير هو الذي حدث بعد ذلك القرار عندما خير نيمار إدارة الفريق بينه وبين المدير الفني فكانت النتيجة رحيل دوريفال.

2- بعدما غادر برشلونة وقرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان وأعلن الحرب مع زميله في الفريق أدينسون كافاني على من ينفذ ركلات الترجيح.

3- دائما في خلاف مع مديره الفني نظرًا لأن نيمار لم يلتزم بتعليماته التكتيكية في الملعب.

4-عند قدومه نيمار إلى نادي برشلونة صرح بأنه جاء من أجل مساعدة ميسي للحصول على المزيد من البطولات ولكن هي حاجة في نفس يعقوب وكان يخفي وراء تلك الكلمات المزينة هدف آخر وهو متى سيصبح الوريث لميسي في كل شيء.

ولكن هذا لم يكن كل شيء فإذا كنت متابع جيد لما يحدث سترى أن نيمار يريد أن يكون هو الأول في كل شيء ويرغب في أن يسير كل شيء تحت أوامره بداية من قرار مديره الفني في سانتوس وصولًا إلى تحكمه في ريال مدريد الذي يرغب في الحصول على خدماته الصيف المقبل، ولكن تفاجئ بشروط وضعها "الأناني" حتى يوافق على الأنتقال واللعب داخل صفوفه.

وكان شرط دا سيلفا الإبقاء على ثلاثي الفريق فرانشيسكو إيسكو، كاسيميرو، وفينيسيوس جونيور، مع سرعة التعاقد مع مواطنه البرازيلي رودريجو لاعب سانتوس، وأيضا من ضمن شروط نيمار هو التعاقد مع روبيرتو فيرمينيو لاعب نادي ليفربول ورفيق محمد صلاح.

ولكن يبقي السؤال حائرًا إذا وافقت إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا ووافقت على شروطه هل من الممكن أن نرى تحكم اللاعب في كل شيء وأن لم يتخذ أي قرار في الفريق إلا تحت موافقته أم ستنجو مدريد بنفسها من تلك التحكمات؟