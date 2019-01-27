شكرا لقرائتكم خبر عن مقعدين شاغرين فقط في قائمة الأهلي الإفريقية والأمر في يد لاسارتي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية بعد مباراة وادي دجلة، ومن المقرر إقامتها يوم غد الاثنين في الجولة الـ20 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعقد لاسارتي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون من أجل تحديد اسمي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية.

ويتصدر النادي الأهلي حاليًا ترتيب المجموعة الرابعة في المسابقة، بعدما اقتنص أربع نقاط بالفوز على فيتا كلوب الكونجولي في مصر بنتيجة (2-0) قبل التعادل مع شبيبة الساورة في الجزائر بنتيجة (1-1).

ويفاضل مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، بين الثلاثي صالح جمعة ومحمود وحيد وعمرو جمال، لاختيار اثنين منهما للقيد فى الملحق الإفريقى قبل إغلاق باب القيد، فى ظل زيادة فرص الثنائي صالح جمعة وعمرو جمال.

وعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى 4 أيام على غلق القيد الإفريقي، رفض المدير الفنى التسرع فى حسم هذا الملف وقرر تأجيله لما بعد مباراة وادى دجلة.

ويُذكر أن الأهلي أضاف إلى قائمته الإفريقية كلا من رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات وجونيور أجايي وحمدي فتحي، ويتبقى له مقعدين شاغرين لاستكمالها بالأيام القليلة المقبلة، ليفاضل بين السداسي أحمد الشيخ وصالح جمعة ومحمود وحيد وأحمد علاء ورامي ربيعة وعمرو جمال.

فيما يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة وادي دجلة، ويسعى للفوز بالمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية بعد الفوز بثلاثية على مصر المقاصة.