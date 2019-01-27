شكرا لقرائتكم خبر عن نجم نابولي يقترب من الانتقال للدوري الصيني والان مع التفاصيل
الخليج 365- يقترب السلوفاكي مارك هامسيك لاعب فريق نابولي الإيطالي من الانتقال للدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الحالية بنهاية شهر فبراير.
وذكرت صحيفة "كوري ديلو سبورت" الإيطالية، أن قائد نابولي يفكر جديا في الرحيل للدوري الصيني بعد تلقيه العديد من العروض الضخمة خلال الفترة الماضية.
وعلى الرغم من انتهاء عقد اللاعب الموسم القادم 2020، ألا أنه قد يرحل عن الكالتشيو قبل نهاية شهر فبراير المقبل.
يتواجد هامسيك في صفوف نابولي منذ 2007، لكن يعاني من عدم المشاركة كأساسي هذا الموسم بعد تواجده في 18 مباراة فقط هذا الموسم بين الدوري الإيطالي ودوري ابطال أوروبا.
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