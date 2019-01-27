تقارير البدري وقيادة كينو لتمرد غرفة خلع الملابس .. كواليس اعفاء التوأم من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

الأمر كان واضحاً قبل مواجهة الزمالك؛ تركي آل الشيخ يرى أنه تسرع فى اختيار حسام حسن لقيادة بيراميدز. الأداء لا يروق له حتى بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية، غرفة خلع الملابس للأسيوطي سابقاً ترفض العميد، وتذهب من خلف المدير الفني للشكوى إلى مالك النادي، وحسام البدري، رئيس فريق العمل، لم يدعم زميله السابق من البداية لتولي الإدارة الفنية".

البداية بحسب مصدر لمصراوي نصيحة لمالك نادي بيراميدز بالتعاقد مع حسام حسن لخلافة الأرجنتيني لافولبي، الفريق مكتمل وينقصه فقط بعض الحماس، قرر المالك منفرداً التعاقد مع العميد وجهازه الفني، وهذا لم يلق قبولاً فى غرفة خلع الملابس أو حتى على مستوى إدارة الكرة فى النادي برئاسة البدري وعضوية أحمد حسن وهادي خشبة.

حسام حسن حقق نتائج إيجابية مع الفريق فى البداية ولكنه واجه قبل قرار إقالته أزمتين، الأداء لم يكن على المستوى المأمول وفقد السيطرة على غرفة خلع الملابس.

تعثر العميد فى 4 مباريات كان يتفوق فيها، التعادل مع المصري والإنتاج الحربي ودجلة، وأخيراً الزمالك، النتائج ربما مقبوله، فهو فاز على الأهلي، وتعادل معه منافسه المباشر، ولكن ما لم يقبل هو أسلوب التعامل مع نجوم الفريق والأداء الفني.

الأداء لم يرق مالك النادي ودعم هذا الشعور حسام البدري، رئيس فريق العمل، والذى أشار فى عدة تقارير إلى ضعف الأداء الفني والتكتيكي، بالإضافة إلى شكوى اللاعبين من تعامل الجهاز الفني وأهمهم كينو الذى فقد الكثير من بريقه مع جهاز العميد ومجدي قفشة الذى دخل فى مشادة مع مدربه فى الأسبوع الأول من يناير.

تعادل بيراميدز مع المصري كان القشة التى قصمت ظهر البعير بسبب رعونة الفريق فى إنهاء الهجمات وعدم القدرة على الحفاظ على الفوز، وهنا شكل مالك بيراميدز القرار وعبر عنه بشكل واضح بعد الفوز على الجيش بثلاثية مانحاً فرصة شبه مستحيلة للتوأم ، الفوز على الزمالك بثلاثية يساوي البقاء الفريق أيضاً علم بهذه النية بحسب مصدر كشف لمصراوي فى العاشر من يناير الماضى أن أى تعثر للعميد أمام سيعني رحيله.

قدم حسام حسن مباراة جيدة أمام الزمالك الفريق الأبرز، فى ظل غياب أحمد الشناوي ومحمد فاروق أهم نجوم الفريق مع العميد ومحمد حمدي، الظهير الأيسر الأساسي، وعمرو مرعي الوافد الجديد ودخول عمر خربين لتوه، ولكنه خرج بنتيجة مرضية فى ظل الغيابات، واعتراف مالك النادي نفسه بالعجز فى مركز حراسة المرمي ورغم كل ذلك تم تفعيل القرار وإعفاء العميد بعد دقائق من نهاية مواجهة الزمالك.