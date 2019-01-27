يوسف: نتمنى ابتعاد الإصابات عن الأهلي.. والفترة المقبلة مبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، أن مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء غد الاثنين، صعبة للغاية لأنها تأتي أمام منافس قوي يمتلك جهازًا فنيًا جيدًا ولاعبين مميزين، مشيرًا إلى أن الأحمر يخوض المباراة بهدف واحد واضح، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، من أجل المحافظة على سلسلة الانتصارات الأخيرة على المستوى المحلي.

وقال يوسف في تصريحات صحفية مساء الأحد: "الأهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية منها الحفاظ على انتصاراته المحلية، وأيضًا استعادة عدد من اللاعبين المصابين بعد تعافيهم من الإصابة، بجانب اندماج الصفقات الجديدة سريعًا مع الفريق، وظهور هذا بشكل واضح في أداء الفريق، وتحديدًا في لقاء مصر المقاصة الأخير".

وأضاف أنه يتمنى أن تبتعد الإصابات عن صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن من أبرز مكاسب مباراة المقاصة الأخيرة أنها انتهت دون خسارة أي لاعب، بعدما فقد الفريق العديد من اللاعبين خلال المباريات الأخيرة بمعدل لاعب على الأقل في كل مباراة.

وأوضح أن الفترة المقبلة مبشرة خاصة مع اقتراب استعادة عدد من اللاعبين المصابين، وهو ما يمهد الطريق لاكتمال الصفوف بنسبة كبيرة، ويسهل على الجهاز الفني تطبيق سياسة التدوير بانسيابية شديدة بما يحقق الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها، في ظل ضغط المباريات وخوض لقاء كل أربعة أيام.

وأشار يوسف إلى أن الفريق يسير بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية، وأن الأمور ستتحسن أيضًا بشكل أفضل كثيرًا خلال الفترة المقبلة مع استعادة بعض اللاعبين المصابين واكتمال القوة الضاربة للفريق.

وأتم مدرب الأهلي قائلا: "قدر الأهلي دائمًا يضعه تحت هذه الضغوط المستمرة بشأن توالي عدد المباريات التي يخوضها، ولكن في النهاية الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع داخل الفريق بشأن الحفاظ على البطولات والتواجد دائمًا على منصات التتويج".