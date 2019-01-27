الأهلي يستكمل قائمته الإفريقية بعد مباراة دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية بعد مباراة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الاثنين في الجولة الـ20 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعقد لاسارتي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون من أجل تحديد اسمي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية.

وانتظر الجهاز الفني اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد بنهاية شهر يناير الجاري، لحسم هذا الملف.

وصيف النسخة الماضية من دوري الأبطال يتصدر حاليًا ترتيب المجموعة الرابعة في المسابقة، بعدما اقتنص أربع نقاط بالفوز على فيتا كلوب الكونجولي في مصر بنتيجة (2-0) قبل التعادل مع شبيبة الساورة في الجزائر بنتيجة (1-1).

يُذكر أن الأهلي أضاف إلى قائمته الإفريقية كلا من رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات وجونيور أجايي وحمدي فتحي، ويتبقى له مقعدين شاغرين لاستكمالها بالأيام القليلة المقبلة، ليفاضل بين السداسي أحمد الشيخ وصالح جمعة ومحمود وحيد وأحمد علاء ورامي ربيعة وعمرو جمال.