بيراميدز يصدم الزمالك: مجدي أفشة ليس للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيراميدز رفضه للتفريط في محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب النادي تغريدة مقتضبة عبر حسابه على تويتر مساء الأحد، جاء فيها: "أفشة ليس للبيع، ولن يفرط فيه النادي".

وكان نادي الزمالك سبق ورحب بالحصول على اللاعب، مقابل انتقال محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأبيض لبيراميدز.

وشهدت الآونة الأخيرة طلب مسؤولي بيراميدز إبرام صفقة تبادلية بين الناديين، إلا أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، تمسك ببقاء جميع اللاعبين مع الفريق.

وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

أفشة شارك في 18 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في الدوري وكأس مصر، ونجح في تسجيل ستة أهداف وصناعة سبعة آخرين.

يُذكر أن صاحب الـ22 عامًا انضم إلى صفوف بيراميدز قادمًا من إنبي مقابل 28 مليون جنيه قبل انطلاق الموسم الجاري، كما لعب مباراة ودية وحيدة مع المنتخب المصري.