رسميا.. ميدو جابر يرحل عن الأهلي إلى مصر المقاصة

أعلن عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، رسميًا انتقال ميدو جابر، إلى مصر للمقاصة في صفقة بيع نهائي، ليعود الفريق إلى ناديه السابق.
وأكد “القيعي” في تصريحات صحفية، أنه تم إنهاء جميع الإتفاقات بعد موافقة اللاعب وإدارة الناديين خلال الساعات الجارية على كل التفاصيل المادية، بجانب المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب مع فريقه السابق.
وجاء رحيل ميدو جابر بعد موافقة مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، الذي لم يقتنع بأداء اللاعب.
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