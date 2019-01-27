طريقة جديدة في الأهلي لتجنب الإصابات

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن اكتفاء عدد من اللاعبين الأساسيين بالمشاركة في جزء من تدريبات الكرة أمس، يأتي في إطار البرامج الاستشفائية التي يخضع لها اللاعبون عقب المباريات؛ لتجنب تعرضهم للإجهاد العضلي، في ظل ضغط المباريات المتتالية في هذه المرحلة.
وكان عدد من اللاعبين قد اكتفوا بأداء جزء من تدريبات الكرة أمس في الوقت الذي اكتفى فيه مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية فقط على هامش المران، وهو ما فسًره طبيب الفريق في إطار تجهيز اللاعبين وفقًا للبرامج والأحمال الموضوعة لهم عقب المباريات.
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