لاسارتي يقيد لاعبين في القائمة الإفريقية عقب مباراة وادي دجلة

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية عقب مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء غد الاثنين في الجولة الــ 20 من منافسات الدوري العام.

ويعقد لاسارتي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون من أجل تحديد اسمي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية، حيث ينتظر الجهاز الفني اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد بنهاية الشهر الجاري؛ لحسم هذا الملف.

وكان الجهاز الفني قد قام بقيد رمضان صبحي ، وياسر إبراهيم وحسين الشحات قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قبل أن يقوم بقيد الثنائي حمدي فتحي وجونيور أجايي، قبل مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ليتبقى مقعدان شاغران في القائمة الإفريقية يتم حسمهما عقب مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء غد الاثنين.