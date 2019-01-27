كأس آسيا: نجم أستراليا يدعم الإمارات للفوز باللقب

أكد الأسترالي مارك ميليغان دعمه لمنتخب الإمارات في سعيه للحصول على لقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم خسارة المنتخب الأسترالي على يد الإمارات الدولة المضيفة لكأس آسيا، لكن ميليغان لم يخف دعمه للفريق “الأبيض”، الذي يتطلع بقوة للمنافسة على لقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وأشاد اللاعب الأسترالي بمدرب المنتخب الإماراتي، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

وقال ميليغان، الذي لعب مع فريق بني ياس الإماراتي في الفترة بين عامي 2015 و2017: “أتمنى كل التوفيق لمنتخب الإمارات بعد الفوز علينا في دور الثمانية، لدي نقطة ضعف كبيرة لهذا البلد، إنني أعرف بعض اللاعبين الإماراتيين.. أتمنى أن يمضوا قدماً ويعملوا بشكل جيد خلال مباراتهم المقبلة”.

ويعتقد ميليغان أن المنتخب الإماراتي الذي يواجه نظيره القطر في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل، بإمكانه الوصول إلى أبعد مدى في البطولة القارية بدعم الجماهير.

وقال ميليغان في تصريحات للموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “كنّا نعلم أنهم سيكونون أقوياء، خاصة على أرضهم لأنهم يتمتعون بالكثير من الدعم الجماهيري.. لديهم بعض اللاعبين الجيدين على المستوى الفردي، وكانوا منضبطين في الطريقة التي لعبوا بها أمامنا.. من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لن نمضي قدماً، ولكنني أتمنى لهم الخير”.

وختم اللاعب حديثه: “إنهم بحاجة إلى مواصلة جذب الجماهير الكبيرة لدعمهم، لأنهم فريق مختلف عندما يكون لديهم جمهور كبير خلفهم.. أعتقد أنهم بحاجة إلى البقاء منضبطين، وأتمنى لهم حظاً سعيداً”.