إسماعيل مطر: متحمسون كثيراً للمواجهة المقبلة

تقدم قائد منتخب الإمارات إسماعيل مطر بالشكر للجماهير الإماراتية التي ساندت اللاعبين في اللقاء أمام أستراليا، الذي أقيم على إستاد هزاع بن زايد في العين، في دور الثمانية لكأس آسيا.

وبلغ المنتخب الإماراتي الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدف نظيف سجله علي مبخوت في الدقيقة 68.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره القطري في المربع الذهبي للبطولة القارية الثلاثاء المقبل على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وقال مطر في تصريحات للموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “نتوجه بالشكر الكبير للجماهير الإماراتية التي حضرت بكثافة لدعم اللاعبين والمنتخب في مهمته، وهو ما ساهم كثيراً في ارتفاع الحالة المعنوية، ودلالات ذلك على إصرار اللاعبين ورغبتهم في الوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة، احتجنا الجماهير فكانت على الموعد”.

وأضاف اللاعب الإماراتي: “المنتخب يلعب كل مباراة بحسابات مختلفة، وفي كل مواجهة خلال الأدوار الإقصائية نعتبرها بمثابة المباراة النهائية، نأمل أن نواصل المشوار حتى النهاية وأن نسعد هذه الجماهير الكبيرة التي تقف خلف المنتخب”.

وتابع إسماعيل مطر: “تبقى لنا خطوة للوصول إلى المباراة النهائية، نحن متحمسون كثيراً للمواجهة المقبلة، واجهنا في كل مباراة بعض الظروف الصعبة من الإصابات وغير ذلك، لكن تجاوزناها بفضل العمل المميز من قبل المدرب والجهاز الفني واللاعبين وتكاتف الجميع”.

وأشار قائد منتخب الإمارات: “علينا بذل المزيد من التضحيات حتى النهاية، لا أفكر بالأرقام على الصعيد الشخصي، فأنا لعبت في المنتخب لمدة تجاوزت 14 عاماً، وخضت معه ما يقارب 125 مباراة دولية، وطوال هذه الفترة أفكر بالفريق ككل وليس بمشاركتي أساسياً من عدم ذلك”.