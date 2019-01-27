موراتا بعد الانضمام لأتلتيكو: انتظرت هذه اللحظة طويلاً

أعرب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي انتقل أمس لصفوف أتلتيكو مدريد معاراً من تشيلسي لعام ونصف العام، عن سعادته الشديدة بالانضمام لـ”الروخيبلانكوس”، مبرزاً أنه كان يتحرق شوقاً لمجيء هذا اليوم.

ووصل موراتا لمدريد في الساعات الأولى من اليوم الأحد لإتمام عملية انتقاله للأتلتي، الذي أبرم معه بالفعل اتفاق إعارة ينص على إمكانية للشراء نهائياً، ومن المقرر أن يخضع للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة.

وفي تصريحات للصحف لدى وصوله لمطار العاصمة الإسبانية مع أسرته ووكيل أعماله، خوانما لوبيز، قال الدولي الإسباني البالغ من العمر 26 عاماً: “إنني سعيد للغاية.. كنت أنتظر هذه اللحظة منذ أيام.. ما زال ينقص اجتياز الفحص الطبي، لكنني سعيد جداً وأتحرق شوقاً لبدء التدريبات مع زملائي”.

وأضاف لاعب ريال مدريد سابقاً: أن “من يعرفونني عن قرب يعلمون كيف هو شعوري الآن وكيف سأشعر غداً وكيف كانت الأمور خلال الأيام الأخيرة.. أنا سعيد جداً بوجودي هنا”.

وفي إشارة لكونه لعب في الماضي لصالح ريال مدريد، قال: “من الطبيعي أن تدور بعض الأفكار في رؤوس الناس، لكنني من ناحيتي أعلم ماذا ينبغي أن أفعل”.

لكن موراتا ذكر أيضاً بأنه بدأ مسيرته الكروية باللعب بين صفوف فريق الناشئين بالأتلتي، لذلك أبرز “من يعرفونني يعلمون تاريخي وماذا يعني بالنسبة لي انتقالي لأتلتيكو الآن.. الماضي أصبح من الماضي ولا يمكن تغييره، لكنني فخور به أيضاً”.