الدوري الإسباني: برشلونة يلاقي الجار جيرونا.. والريال أمام إسبانيول

يبدو حامل اللقب والمتصدر برشلونة مرشحاً لفوزه الثامن توالياً، حين يحل الأحد ضيفاً على جاره جيرونا في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى الرغم من هيمنته المحلية وتوجهه للفوز بلقب الدوري للموسم الرابع توالياً كونه يتصدر بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويبتعد بفارق 10 عن غريمه ريال مدريد الثالث، يواصل برشلونة التفكير بالمستقبل وبما يحتاجه للمحافظة على تفوقه من خلال تعزيز صفوفه بالمزيد من اللاعبين.

وقبل أيام معدودة على إقفال باب الانتقالات الشتوية، عزز فريق المدرب إرنستو فالفيردي صفوفه بضم الغاني كيفن برينس بواتنغ الإثنين من ساسوولو الإيطالي على سبيل الإعارة، مع خيار الإبقاء عليه نهائياً الصيف المقبل، وذلك لتأمين البديل للأوروغوياني لويس سواريز والنجم الأرجنتيني ليونيل، ميسي بعد رحيل منير الحدادي الى المنافس المحلي إشبيلية.

وثم توصل برشلونة بعدها بثلاثة أيام الى اتفاق مع أياكس الهولندي للحصول على لاعب الوسط الواعد فرينكي دي يونغ، الذي سيوقع عقداً معه لخمس سنوات، وسينضم إلى صفوفه الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو فضلاً عن المكافآت.

ويشكل ضم دي يونغ المطلوب من عدة أندية أوروبية بينها باريس سان جرمان بطل فرنسا ومانشستر سيتي بطل إنجلترا، ضربة معلم ناجحة في انتقالات العملاق الكاتالوني.

ولن يكون بواتنغ اللاعب الوحيد المنضم الى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية، ولا دي يونغ الوحيد الذي سيلتحق بالفريق الصيف المقبل، إذ سبق للنادي الكاتالوني أن ضم الكولومبي جايسون موريو (26 عاماً) من مواطنه فالنسيا على سبيل الإعارة، وتعاقد مع الفرنسي جان-كلير توديو (19 عاماً) من تولوز من أجل أن ينضم إليه في نهاية الموسم الحالي.

ورغم قدرات الفريق والمواهب الكثيرة الموجودة في صفوفه من سواريز إلى البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان دمبيلي المصاب والكرواتي إيفان راكيتيتش، لا يزال برشلونة يواجه مشكلة الاعتمادية على ميسي الذي أنقذ فريقه الأحد من فخ ليغانيس وقاده للفوز 3-1.

وعلى بعد قرابة 110 كلم، ينتقل ريال مدريد الى كاتالونيا لمواجهة مضيفه إسبانيول بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ريال بيتيس القوي (2-1 خارج ملعبه) وإشبيلية (2-0) في الجولتين الماضيتين وضيفه جيرونا (4-2) الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.

ورغم الاستفاقة مؤخراً، يبدو الهدف الأساسي لفريق المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري في الدوري لهذا الموسم الحصول على مركز مؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أحرز لقبها في المواسم الثلاثة الماضية بقيادة النجم البرتغالي الراحل إلى يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.

ويأمل ريال الذي اكتفى في المواسم الأخيرة بالتفرج على برشلونة يعزز صفوفه بلاعبين مثل دمبيلي وكوتينيو والآن دي يونغ فيما يبقى الويلزي غاريث بايل المصاب حالياً أفضل صفقات النادي “الملكي” خلال الأعوام الستة الأخيرة رغم خسارته رونالدو، أن يخرج منتصراً للجولة الثالثة توالياً، من أجل وضع المزيد من الضغط على جاره أتلتيكو مدريد الثاني.