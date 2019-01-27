ميدو جابر يقترب من مصر للمقاصة

ميدو جابركتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
اقترب ميدو جابر لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، من الإنتقال على سبيل الإعارة إلى نادي مصر للمقاصة، خلال فترة الإنتقالات الشتويةالجارية.
ووافق الأهلي على رحيل اللاعب أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة في عهد باتريس
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