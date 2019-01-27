ميدو جابر يقترب من مصر للمقاصة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

اقترب ميدو جابر لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، من الإنتقال على سبيل الإعارة إلى نادي مصر للمقاصة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية

الجارية.

ووافق الأهلي على رحيل اللاعب أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة في عهد باتريس

كارتيرون، المدير الفني السابق، وخلال ولاية المدير الفني الجديد مارتن لاسارتي، الذي أكد عدم الحاجة له، إلا أن المشكلة كانت تكمن في رغبة اللاعب البقاء في القلعة الحمراء.