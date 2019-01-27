الهلال السعودي ينفي إقالة جيسوس

رئيس نادي الهلال السعودي

كتب - محمد معتز صلاح الدين

نفى محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، ما تردد عن إقالة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال، من المهمة الفنية للفريق.

قال "فيصل"، عبر حسابه على تويتر: "لا غرابة.. هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة!.. الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة، بقيادة

المدرب جيسوس، نتمنى وقوف الجماهير الهلالية، ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث، بحول الله، ومواصلة الصدارة".

وكانت قد انتشرت تقارير سعودية عن إقالة جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي.