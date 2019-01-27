- 1/2
- 2/2
نفى محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، ما تردد عن إقالة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال، من المهمة الفنية للفريق.
قال "فيصل"، عبر حسابه على تويتر: "لا غرابة.. هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة!.. الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة، بقيادة
وكانت قد انتشرت تقارير سعودية عن إقالة جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي ينفي إقالة جيسوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.