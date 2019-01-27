مدرب الأهلي: مواجهة وادي دجلة صعبة.. والمرحلة المقبلة مبشرة

محمد يوسف مدرب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

قال محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، صعبة للغاية، خصوصًا أنها تأتي أمام منافس قوي؛ يمتلك جهازًا فنيًا جيدًا، ولاعبين مميزين، ولكن الأهلي يخوض المباراة بهدف واحد واضح، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل المحافظة على سلسلة الانتصارات الأخيرة على المستوى المحلي.

وأضاف: "الأهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية، منها الحفاظ على انتصاراته المحلية، وأيضًا استعادة عدد من اللاعبين المصابين بعد تعافيهم من الإصابة، بجانب اندماج الصفقات الجديدة سريعًا مع الفريق، وظهور

هذا بشكل واضح في أداء الفريق، وتحديدًا في لقاء مصر المقاصة الأخير، مؤكدًا أنه يتمنى أن تبتعد الإصابات عن صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن من أبرز مكاسب مباراة المقاصة الأخيرة، أنها انتهت من دون خسارة أي لاعب، بعد ما فقد الفريق العديد من اللاعبين خلال المباريات الأخيرة بمعدل لاعب على الأقل في كل مباراة" .

وأوضح يوسف أن الفترة المقبلة مبشرة للغاية، خصوصًا مع اقتراب استعادة عدد من اللاعبين المصابين، وهو ما يمهد الطريق لاكتمال

الصفوف بنسبة كبيرة؛ الأمر الذي يسهل على الجهاز الفني، بقيادة لاسارتي، تطبيق سياسة التدوير بانسيابية شديدة بما يحقق الأهداف التي يتطلع الجهاز الفني إلى تحقيقها، وذلك في ظل ضغط المباريات وخوض لقاء كل 4 أيام.

ذكر مدرب الأهلي أن الفريق يسير بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية، وأن الأمور ستتحسن أيضًا بشكل أفضل كثيرًا خلال الفترة المقبلة مع استعادة بعض اللاعبين المصابين واكتمال القوة الضاربة للفريق.

وأشار يوسف إلى أن قدر الأهلي دائمًا يضعه تحت هذه الضغوط المستمرة بشأن توالي عدد المباريات التي يخوضها، ولكن في النهاية الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع داخل الفريق بشأن الحفاظ على البطولات والوجود دائمًا على منصات التتويج.