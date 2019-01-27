- 1/2
- 2/2
قال محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، صعبة للغاية، خصوصًا أنها تأتي أمام منافس قوي؛ يمتلك جهازًا فنيًا جيدًا، ولاعبين مميزين، ولكن الأهلي يخوض المباراة بهدف واحد واضح، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل المحافظة على سلسلة الانتصارات الأخيرة على المستوى المحلي.
وأضاف: "الأهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية، منها الحفاظ على انتصاراته المحلية، وأيضًا استعادة عدد من اللاعبين المصابين بعد تعافيهم من الإصابة، بجانب اندماج الصفقات الجديدة سريعًا مع الفريق، وظهورهذا بشكل واضح في أداء الفريق، وتحديدًا في لقاء مصر المقاصة الأخير، مؤكدًا أنه يتمنى أن تبتعد الإصابات عن صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن من أبرز مكاسب مباراة المقاصة الأخيرة، أنها انتهت من دون خسارة أي لاعب، بعد ما فقد الفريق العديد من اللاعبين خلال المباريات الأخيرة بمعدل لاعب على الأقل في كل مباراة" .
وأوضح يوسف أن الفترة المقبلة مبشرة للغاية، خصوصًا مع اقتراب استعادة عدد من اللاعبين المصابين، وهو ما يمهد الطريق لاكتمال
ذكر مدرب الأهلي أن الفريق يسير بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية، وأن الأمور ستتحسن أيضًا بشكل أفضل كثيرًا خلال الفترة المقبلة مع استعادة بعض اللاعبين المصابين واكتمال القوة الضاربة للفريق.
وأشار يوسف إلى أن قدر الأهلي دائمًا يضعه تحت هذه الضغوط المستمرة بشأن توالي عدد المباريات التي يخوضها، ولكن في النهاية الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع داخل الفريق بشأن الحفاظ على البطولات والوجود دائمًا على منصات التتويج.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي: مواجهة وادي دجلة صعبة.. والمرحلة المقبلة مبشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.