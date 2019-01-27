- 1/2
- 2/2
يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية عقب مباراة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الإثنين، في الجولة الــ20 من منافسات الدوري العام.
يعقد لاسارتي جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز المعاون، منأجل تحديد اسمي المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية، حيث ينتظر الجهاز الفني اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد بنهاية الشهر الجاري؛ لحسم هذا الملف.
كان الجهاز الفني قام بقيد رمضان صبحي، وياسر إبراهيم
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحسم ملف قائمته الأفريقية عقب مباراة وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.