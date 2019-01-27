الأهلي يحسم ملف قائمته الأفريقية عقب مباراة وادي دجلة

مباراة شبيبة الساورة والأهلي في دوري الأبطال

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية عقب مباراة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الإثنين، في الجولة الــ20 من منافسات الدوري العام.

يعقد لاسارتي جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز المعاون، من

أجل تحديد اسمي المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية، حيث ينتظر الجهاز الفني اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد بنهاية الشهر الجاري؛ لحسم هذا الملف.

كان الجهاز الفني قام بقيد رمضان صبحي، وياسر إبراهيم

وحسين الشحات، قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل أن يقوم بقيد الثنائي حمدي فتحي وجونيور أجايي، قبل مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، ليتبقى مقعدان شاغران في القائمة الأفريقية يتم حسمهما عقب مباراة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الإثنين.