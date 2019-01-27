رياضة | "بيريسيتش" على أعتاب أرسنال الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيريسيتش" على أعتاب أرسنال الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي أرسنال من التعاقد مع إيفان بيريسيتش نجم ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحفية "كوريري ديللو سبورت"، أن "بيريسيتش" لن يتواجد في تشكيلة إنتر ميلان لمواجهة توريتو اليوم لكونه عازما على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، بجانب رغبة إنتر ميلان في بيعه.

وكانت تقارير صحفية أشارت يوم أمس السبت، إلى تقديم آرسنال عرضا لضم بيريسيتش على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف القادم، مقابل 35 مليون يورو.

يشار إلى أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للنيراتزوري، كان قد أعلن ضم إيفان إلى قائمة الفريق التي ستلعب مباراة الليلة.