رياضة | "بيريسيتش" على أعتاب أرسنال الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيريسيتش" على أعتاب أرسنال الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب نادي أرسنال من التعاقد مع إيفان بيريسيتش نجم ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكرت صحفية "كوريري ديللو سبورت"، أن "بيريسيتش" لن يتواجد في تشكيلة إنتر ميلان لمواجهة توريتو اليوم لكونه عازما على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، بجانب رغبة إنتر ميلان في بيعه.
وكانت تقارير صحفية أشارت يوم أمس السبت، إلى تقديم آرسنال عرضا لضم بيريسيتش على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف القادم، مقابل 35 مليون يورو.
يشار إلى أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للنيراتزوري، كان قد أعلن ضم إيفان إلى قائمة الفريق التي ستلعب مباراة الليلة.
نجما أرسنال يكشفا حقيقة انضمام خاميس رودريجيز للمدفعجية
كشف نجمي نادي أرسنال الإنجليزي السابقين لورين بيسان وإيمانويل بوتي، عن حقيقة تعاقد المدفعجية، مع النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، من نادي بايرن ميونيخ الألماني.
وقال بيسان: "لست متأكدا من ان ارسنال يجب أن تنظر بجدية في توقيع جيمس رودريجيز، بما في ذلك الاعارة جيمس هو موهوب جدا، ولكن هناك "علامات" ومن ضمنها راتب اللاعب المترفع جدا لذلك ارسنال يحتاج للتأكد من أن لاعب يناسب تماما مع فلسفة النادي اللندني السابقة".
وصرح بوتي: "أنا أعرف جيمس منذ ان كان في موناكو واعتقد انه خط وسط مهاجم ممتاز اعتقد انه عيمتلك جودة كبيرة هو عبارة عن مزيج بين سيسك فابريجاس وإيسكو، وأعتقد أنه سيكون توقيع مثالي لارسنال".
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